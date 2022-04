Tankstellenräuber aus Weißenfels muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Warum für das Gericht keine Bewährung in Frage gekommen ist.

Das Landgericht in Halle

Teuchern/Halle/MZ - Die Hände auf den Tisch gelegt, der Blick geht ins Leere. Teilnahmslos wirkt der Angeklagte und nun verurteilte Tankstellenräuber an diesem Mittwochvormittag, als der Vorsitzende Richter Martin Ringel in Saal 96 des Landgerichts in Halle das Urteil der 13. Großen Kammer begründet.