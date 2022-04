Tankstellenraub an der A9: Bilder des Überfalls lassen Mitarbeiterinnen nicht los

Teuchern/Halle/MZ - Die Hände der 49-jährigen ehemaligen Tankstellenmitarbeiterin aus Teuchern zittern, als sie ihre Maske am Zeugentisch festhält. Den Mund-Nasenschutz darf die Frau während ihrer Vernehmung in Saal 96 des Landgerichts in Halle abnehmen. Sie soll dem Gericht erzählen, was sich an einem frühen Augustmorgen im vergangenen Jahr gegen 4 Uhr in einer Tankstelle auf der Autobahn-Raststätte Osterfeld an der A9 bei Teuchern zugetragen hat.