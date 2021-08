Tankstelle nahe Raststätte „Osterfeld“ an der A9 überfallen - Polizei sucht unbekannten Mann

Am Mittwochfrüh gegen 04.10 Uhr ist es in einer eine Tankstelle an der Raststätte „Osterfeld“ auf der Bundesautobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein unbekannter Mann die Tankstelle, bedrohte die Angestellten mit einem waffenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber flüchtete anschließend mit der Beute.

Die Angestellten im Alter von 31 und 49 Jahre wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der bislang noch unbekannte Räuber ist von normaler Statur, circa 180 cm groß und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Er hatte eine graue Jogginghose an, trug ein dunkles Oberteil, dunkle Schuhe, ein schwarzes Basecap und flüchtete vermutlich mit einem Fahrzeug.

Die Polizei leitete sofort die Suche nach dem Räuber ein. Bisher verlief sie jedoch ergebnislos. Auch ein Fährtensuchhund der Landespolizei und ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei waren an der Suche beteiligt. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittlungen dauern an und werden im zuständigen Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion Halle (Saale) geführt.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/ oder zum Täter und dessen möglich genutzten Fluchtfahrzeug machen können werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer: 0345 224 1291 zu wenden.