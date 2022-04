Susanne Hoffie ist die neue Gemeindepädagogin in Lützen und Bad Dürrenberg

Lützen/Bad Dürrenberg/MZ - Nachdem Ende Januar die langjährige „Kindertante“ Barbara Busch in den Ruhestand verabschiedet wurde, gibt es im Pfarrbereich Lützen und Bad Dürrenberg ein neues Gesicht: Die 27-jährige Susanne Hoffie tritt als neue Gemeindepädagogin an und ist hier fortan für die Jüngsten in der Gemeinde zuständig. Doch was heißt das genau? „Gemeindepädagogik ist im Prinzip Kinder- und Jugendarbeit mit christlichem Touch“, sagt Susanne Hoffie. Das umfasst Kinderkirche und Kindergottesdienste genauso wie Sommerfreizeiten, Projekt- und Bibeltage bis hin zum Krippenspiel. „Es ist ein bisschen wie Religionsunterricht, nur spannender und ohne Noten.“