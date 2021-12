Sunflowers aus Hohenmölsen verteilen Geschenke an krebskranke Kinder

Am Dienstag überreichten Mitglieder der Sunflowers Geschenke an die Uniklinik Halle. Die Präsente kommen krebskranken Kindern zugute.

Hohenmölsen/MZ - Es ist eine tolle Tradition geworden, auf die die Sunflowers aus Hohenmölsen mit Stolz blicken können: Seit 13 Jahren unterstützt der Tanzverein in der Weihnachtszeit krebskranke Kinder, die Weihnachten nicht zu Hause bei ihren Familien, sondern in der Uniklinik in Halle verbringen müssen. In den alljährlichen Weihnachtsshows der Sunflowers wurde in der Vergangenheit stets zu Spenden aufgerufen, zudem gingen ein Euro von jeder verkauften Eintrittskarte sowie die Einnahmen aus Garderobe und Cafeteria an die Kinderkrebsstation der Uniklinik.

Doch wie schon im vergangenen Jahr mussten die beiden vorweihnachtlichen Veranstaltungen im Bürgerhaus coronabedingt abgesagt werden. Anfang November habe man als Verein entschieden, die Weihnachtsshow wie schon 2020 ausfallen zu lassen. „Das hat uns sehr traurig gemacht, aber wir konnten es nicht ändern“, erklärt Vereinssprecherin Kora Seidel.

Sunflowers aus Hohenmölsen wollen Weihnachtsshow im Sommer nachholen

Trotzdem wollte man die Spendenaktion nicht ausfallen lassen. Von der Klinik erhielten die Sunflowers eine Liste mit Namen und Alter von Patienten der Station. 20 Geschenke besorgten die Mitglieder daraufhin und bezahlten diese aus eigener Tasche. „Jeder hat zuvor einen Namen und das Alter eines Kindes bekommen und dann überlegt, was für ein Geschenk zu ihm passen könnte“, erklärt Kora Seidel. Zudem besorgte der Verein noch 13 weitere Präsente, zusammenkamen etwa Spiele, Kuscheltiere oder ein Witzebuch. Überreicht wurden die Geschenke am Dienstag vor der Klinik an das Personal. Die Freude sei dabei riesig gewesen.

Und: Im Sommer nächsten Jahres soll die ausgefallene Weihnachtsshow nachgeholt werden. Dann werde es auch wieder eine Spendenaktion für die krebskranken Kinder geben. Obwohl - eine Weihnachtsshow im Sommer? „Ja, die Jahreszeit ist völlig egal“, sagt Kora Seidel und lacht.