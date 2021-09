Startschuss für Sanierung: Droyßiger Schloss kann aufgearbeitet werden

Droyssig/MZ - Die von der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst anvisierte Sanierung des im Eigentum der Gemeinde Droyßig befindlichen Schlosses kann starten. Wie Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der VG, in der jüngsten Sitzung des Droyßiger Gemeinderates mitteilte, stehen dafür ausreichend Mittel zur Verfügung. Ob damit allerdings die beantragten rund 18 Millionen Euro gemeint sind, konnte er nicht sagen.

Fördergelder wurden bewilligt: Droyßiger Schloss wird saniert

„Ich habe jetzt die Information von Landrat Götz Ulrich bekommen, dass die Bauabschnitte eins bis drei geplant werden können. Er selber hat eine entsprechende Info vom Landesverwaltungsamt bekommen“, so Kraneis. Ein erster Bescheid über 1,5 Millionen Euro für die Planungsleistungen soll demnächst eintreffen.

Der VG-Bürgermeister sprach von einem Meilenstein für die Gemeinde Droyßig, aber auch guten Aussichten für die Verwaltung der VG. Denn nach erfolgter Sanierung will diese in das Schloss ziehen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beiden Partner über ein Mietverhältnis über 30 Jahre ist bereits unterzeichnet worden. „Diese Nutzung hat den Ausschlag für die positive Haltung der Fördermittelgeber gegeben“, meinte Kraneis. Wenn alles gut laufe könne ein Umzug schätzungsweise in fünf bis sieben Jahren erfolgen. „Eine tolle Nachricht“, freute sich Droyßigs Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos).

Wohnungen sollen im Schloss entstehen

In der jüngeren Vergangenheit hat es zahlreiche Wirrungen rund um einen Verkauf und einer einhergehenden Sanierung des Droyßiger Schlosses gegeben. Dabei scheiterte eine zunächst sicher geglaubte Veräußerung an den Frankfurter Immobilienhändler Christian Graf von Wedel, ein direkter Nachfahre der Droyßiger Schlossherren, an einem fehlenden Wertgutachten. Mehreren Gemeinderatsmitglieder erschienen die zunächst anvisierten 70.000 Euro als Verkaufserlös als viel zu niedrig.

Von Wedel hatte aber auch beabsichtigt, ebenfalls mehrere Millionen in die Sanierung des stark über die Jahre in Mitleidenschaft geratene alte Gemäuer zu investieren. Entstehen sollten Wohnungen im Zusammenhang mit der nahe gelegenen CJD-Christophorusschule. Kurz vor Weihnachten 2020 zog der potenzielle Investor seine Kaufabsicht wieder zurück.