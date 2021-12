Spaziergang in Orten des Wethautals: Leuchtende und stimmungsvolle Vorgärten

Große leuchtende Schnee- und Weihnachtsmänner wie hier in einem Vorgarten in Schleinitz erfreuen das Herz eines jeden Weihnachtsfans und sorgen bestimmt bei Kindern für leuchtende Augen

Osterfeld/Meineweh/MZ - Wer noch nicht so richtig in weihnachtlicher Stimmung ist, der kann bei einem Spaziergang über die Dörfer ein bisschen Vorfreude aufs Fest tanken. Bevorzugt natürlich in der Dunkelheit, denn dann verbreiten viele Häuser und Vorgärten weihnachtliches Flair.

Meineweh, beleuchtete Krippe Foto: Iris Richter

Weihnachtsdeko Roda Foto: Iris Richter

Weihnachtsdeko Weickelsdorf Foto: Iris Richter

Weihnachtsdeko Roda Foto: Iris Richter

Jede Menge weiße und farbige Lichterketten, leuchtende Schnee- und Weihnachtsmänner, aber auch beleuchtete Krippen können zwischen Osterfeld und Meineweh bewundert werden. In den Osterfelder Ortsteilen Roda und Kleinhelmsdorf haben Einwohner zudem öffentliche Plätze dekoriert.