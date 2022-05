Streit um Schülerzahlen Sorge um Grundschulen in Wethautal: Warum die Gemeinde sich an Plänen von Teuchern stört

Der Verbandsgemeinderat in Wethautal erteilt Absage für Pläne einer Grundschule in Plotha. Welche Folgen man befürchtet und was das für die Kinder bedeutet.