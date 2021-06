Lützen - Im Verlauf der letzten zwei Monate wurden verschiedene Termine für die Eröffnung des Lützener Sommerbades genannt. Jetzt steht fest: Diesen Donnerstag, punkt 10 Uhr, öffnen sich die Tore für die Wasserratten. Darüber informierte der städtische Hauptamtsleiter Ronny Mank. Ausschlaggebend dafür war auch, dass es keine Beanstandungen in Sachen Wasserqualität gegeben hat. „Freitag gab es die Beprobung und Montagnachmittag wurden wir informiert, dass alles in Ordnung ist.“ So stand der Freigabe nichts mehr im Wege.

Sommerbad in Lützen öffnet mit neuem Imbiss

Stimmig war ebenfalls das Hygienekonzept. Im sanierten Sommerbad dürfen sich gegenwärtig etwas mehr als 200 Besucher gleichzeitig aufhalten. Folgen weitere Lockerungen durch die Landesregierung, könnte es Änderungen geben. Hinterlassen werden müssen weiterhin die persönlichen Daten auf Vordrucken, die man in eine Kiste einwerfen muss. Wesentlich einfacher haben es die Nutzer der Luca-App auf ihrem Handy: Sie scannen und sind registriert.

Mank sprach von einigen Veränderungen in der neuen Saison. So wird es einen neuen Imbissbetreiber geben. Er erhielt den Zuschlag und will die Versorgung zu den Öffnungszeiten gewährleisten. Für die hatte er in vergangenen Jahren auch im Markranstädter Bad gesorgt, das gegenwärtig geschlossen ist. Eingestellt worden sind zwei Fachkräfte für Bäderbetriebe. Auch wegen des Personals im Kassenbereich gab es noch einmal eine Ausschreibung, so dass jetzt ein halbes Dutzend Mitarbeiter zur Verfügung steht.

In Vorbereitung der Saison: Anpflanzungen und die Liegen wurden repariert

Die Preise im Sommerbad sind wie im Vorjahr geblieben. Das heißt, dass die Tageskarte für Erwachsene vier Euro und ermäßigt drei Euro kostet. Für das Ticket einer vierköpfigen Familie sind zwölf Euro fällig. Weiterhin zusammengearbeitet wird mit der Lebensrettungsgesellschaft DLRG, die den Badebetrieb schon in den letzten Jahren unterstützt hatte.

Auch diesmal will sie Kurse zum Schwimmenlernen anbieten. In Vorbereitung der Saison gab es Anpflanzungen und es wurden Reparaturen an den Liegen durchgeführt. Noch nicht befriedigend ist laut Ronny Mank, dass der Rasen nicht überall so angewachsen ist, wie er sollte. Da muss nachgearbeitet werden. (mz)