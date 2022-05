Soll die Bahnhofs-Ruine in Reuden gekauft werden?

Ehrgeizige Ziele trotz leerer Kassen: Die Verwaltung will desolates Haus an der Schiene kaufen und für rund 7,5 Millionen Euro sanieren. Sie hofft auch auf Förderung.

Das Bahnhofsgebäude in Reuden steht seit Jahren leer und verfällt. Jetzt will es die Gemeinde kaufen.

Alttröglitz/MZ - In der Kasse der Gemeinde Elsteraue klafft ein Millionenloch und es wird wohl auch noch weiter wachsen. Die Verwaltung will deshalb sparen und diskutiert über die Finanzen. So ist im Gespräch zum Beispiel Elternbeiträge für Kitas oder die Pacht für Gärten und Garagen zu erhöhen. Jetzt taucht im Haushalt der Gemeinde eine riesige Investition auf. Für 7,5 Millionen Euro soll das Bahnhofsgebäude in Reuden saniert werden und „für die Daseinsfürsorge zur generationsübergreifenden Nutzung und die medizinischen Versorgung der Bevölkerung genutzt werden“. So steht es im Entwurf zum Haushalt, den die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstagabend diskutierten.