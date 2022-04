So üben Lebensretter des DLRG in Kretzschau am See für den Notfall

Mit Motorboot, Paddle-Board und Neoprenanzug: 19 Jugendliche der DLRG üben in Kretzschau am See für den Notfall und absolvieren mehrere Prüfungen auf dem Weg zum Wasserretter.

Mit SUP-Brettern gilt es im Ernstfall, Verünglückte aus dem See zu retten. Dafür übte die DLRG am Sonntag in Kretzschau.

Kretzschau - Ein Motorboot rast mit gehöriger Geschwindigkeit auf einen Stand-up-Paddler (SUV) zu. Es kommt zum folgenschweren Zusammenstoß: Der Paddler und zwei Personen im Boot werden verletzt. Rettungsschwimmer springen sofort ins Wasser und jagen in Richtung der Unfallstelle. Zum Glück ist das alles nur eine Übung. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) übt am Sonntagnachmittag in Kretzschau am See. Am Ende steht jener simulierter Unfall als Abschlussprüfung zum Wasserretter. Teamgeist ist bei der Rettung gefragt.