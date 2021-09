So stärkt Hohenmölsen seine Schulen

Hohenmölsen/MZ - Einstimmig hat der Hohenmölsener Stadtrat jüngst das Signal versendet: Wir stehen hinter all unseren Schulen. Damit folgte das Stadtparlament einem Antrag der Fraktion „Aktives Hohenmölsener Land“ (AHL), sich zu allen Schulformen der Stadt zu bekennen.

Hintergrund: Die Zukunft des Agricolagymnasiums als eigenständiger Schulstandort ist ungewiss. Die Schüler der Jahrgangsstufe elf werden aller Voraussicht nach aufgrund geringer Schülerzahlen im Schuljahr 2022/23 mit Schülern eines anderen Gymnasiums gemeinsam unterrichtet - zumindest einzelne Kurse sollen zusammengelegt werden. Eine mögliche Kooperationsschule ist das Weißenfelser Goethegymnasium Der Burgenlandkreis als Träger beider Schulen wollte dies zuletzt zwar nicht bestätigen, wohl aber, dass bereits Gespräche beider Schulleitungen stattgefunden haben.

In Hohenmölsen will man sich dagegen dafür einsetzen, dass das Agricolagymnasium als eigenständige Ganztagseinrichtung mit all seinen Angeboten erhalten bleibt. Laut dem Antrag der AHL wird Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) nun damit beauftragt, sich im Rahmen seiner Kompetenzen dafür einzusetzen, dass die vorhandenen Bildungsangebote der Stadt gestärkt werden und erhalten bleiben. Das betrifft sämtliche Schulformen, auch die Förderschule, deren Zukunft seit Jahren schon aufgrund geringer Schülerzahlen ungewiss ist „Das ist ein ganz wichtiger Beschluss. Gerade für junge Familien, die überlegen hier herzuziehen, ist der Umstand, dass die Stadt alle Schulformen anbieten kann, ein wichtiger Entscheidungsgrund“, sagte SPD-Fraktionschef Jens Neumann.