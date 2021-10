So soll die Region auch für Zuzug attraktiv werden

Breitenbach/MZ - Der Saale-Unstrut-Tourismus-Verein hat jetzt sein neues Tourismus- und Marketingkonzept für den Burgenlandkreis und angrenzende Regionen auch vor Ort vorgestellt. Bei ihrer Präsentation bei einer Ausschusssitzung in Breitenbach (Gemeinde Wetterzeube) legte Geschäftsführerin Antje Peiser Wert darauf, dass sich dieses aber nicht nur an Gäste und Besucher richtet. „Wir wollen generell die Region auch für den Zuzug von zum Beispiel jungen Familien attraktiver machen. Und auch Einheimische wollen und sollen sich bei uns wohlfühlen“, meinte sie.

Generell aber gehe es darum, den Namen Saale-Unstrut bekannter zu machen. Diesbezüglich liege man hinter vielen Tourismusregionen, wie dem Schwarzwald oder dem Harz, noch ein ganzes Stück zurück. Nichtsdestotrotz habe der Burgenlandkreis jetzt schon eine hohe „Rückkehrquote“, „weil viele Gäste überrascht sind, wie schön es bei uns ist. Aber diese Schönheit und die Sehenswürdigkeiten auch bekannt zu machen, ist das Ziel des neuen Konzeptes“, so Peiser. Dabei soll auch weiter mit der Region rund um Jena und dem Saale-Holzland-Kreis zusammengearbeitet werden.

„Wir haben für jede Zielgruppe ein paar Highlights herausgepickt“

Generell unterscheidet die Tourismus-Chefin in dem Papier zwischen drei verschiedene Zielgruppen: Die Neugierigen, die auf Überraschendes und Ausgefallenes wie die Arche Nebra oder das optische Museum Jena gestoßen werden sollen. Die Sehnsüchtigen, die raus in die Natur wollen. Und die bürgerliche Mitte, die man mit dem Naumburger Dom oder den vielen Burgen und Schlössern locken will. „Wir haben für jede Zielgruppe ein paar Highlights herausgepickt. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sich das nicht überschneiden darf und kann“, erklärte die Geschäftsführerin.

Generell sei aber auch dieses neue Konzept nur eine Momentaufnahme. Durch den Strukturwandel und die damit einhergehenden Veränderungen werden die Aufgaben und Ziele schließlich immer wieder neu definiert. „Es kommen ja auch neue Museen wie jetzt zum Beispiel auf der Haynsburg hinzu. Darauf müssen und werden wir immer reagieren“, so Antje Peiser. Heißt auch, diese werden mit angeboten und vermarktet. In diesem Zusammenhang wünsche sie sich eine noch engere Zusammenarbeit mit den Tourist-Infos in den Städten und eine noch größere Vernetzung mit allen touristischen Anbietern.