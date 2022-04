So reagiert Hohenmölsen auf Kritik von Anwohnerin

Hohenmölsen - Das geplante neue Wohngebiet am Zembschener Weg im Hohenmölsener Stadtteil Jaucha sorgt bei Anliegern wie Susanna Regner für reichlich Bauchschmerzen. Per Leserbrief wandte sich die Bürgerin vor einigen Wochen an die MZ, in dem sie Bedenken äußerte, was die Erschließung des neuen Wohngebiets betrifft, das aus rund 30 neuen Eigenheimen bestehen soll.