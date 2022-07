So reagieren Zeitzer Taxi-Firmen auf die Zuschläge der Kassen für Krankentransport

Taxis in der Zeitzer Innenstadt

Zeitz/MZ - Die hohen Spritpreise werden neben den sowieso immer weiter steigenden Fixkosten für viele Taxiunternehmen in Sachsen-Anhalt allmählich zur Existenzbedrohung. Der Burgenlandkreis hält jedoch an den Kilometerpauschalen fest, die in der aktuellen Taxitarifordnung festgeschrieben sind: „Änderungen der bestehenden Taxitarifverordnung sind nicht geplant“, antwortet die Pressesprecherin der Kreisverwaltung, Christina Vater, auf eine MZ-Anfrage.