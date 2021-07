Simson-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in die Unstrut

Karsdorf/MZ/ymü - Nasses Ende eines Einsatzes am Sonntagabend in Karsdorf (Burgenlandkreis): Ein Simson-Fahrer ignorierte am gegen 20.30 Uhr nicht nur ein Stoppschild am Mühlplatz, sondern im Anschluss auch die Lichtsignalen der Polizei, die ihn zum Anhalten aufforderten.

Er fuhr der Polizei Richtung Unstrut davon und flüchtete in den Fluss. Sein Fahrzeug ließ er am Ufer zurück.

Der Mann wurde auf der gegenüberliegenden Uferseite von der herbeigerufenen Verstärkung in Empfang genommen. Wie sich herausstellte, war der 32-Jährige nicht in Besitz eines Führerscheins. Wie ein Test vor Ort ergab, stand er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Die Simson, die nicht versichert war, wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.