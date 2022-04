Seit Jahren fehlt neues Gerätehaus - Feuerwehr Tröglitz sieht rot

Tröglitz - Freitagabend in Tröglitz: Die Kameraden er freiwilligen Feuerwehr treffen sich zur Ausbildung am Gerätehaus. 20 Aktive gehören zur Wehr, dazu noch einige Kinder und Jugendliche. Die eine Garage ist leer, der alte W 50, Baujahr 1976 , ist in der Werkstatt. Es ist ein Tanklöschfahrzeug (TLF 16). Daneben glänzt in herrlichem Rot ein zweites Auto: Ein Löschfahrzeug (LF 16), dass 1.600 Liter fassen kann. Auch dieses ist schon 20 Jahre alt. Die Kameraden brauchen dringend ein neues Auto und stehen in der Bedarfsplanung der Gemeinde Elsteraue auch ganz oben.