Schülerin in Hohenmölsen diskriminiert? Über 100 Menschen bei Demo auf dem Markt

In der Förderschule in Hohenmölsen soll eine Schülerin benachteiligt und ausgegrenzt worden sein. Grund: Sie war von der Maskenpflicht, die in der Einrichtung vor Corona-Infektionen schützen soll, befreit worden. Die Vorwürfe einer angeblichen Diskriminierung, die auch in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht haben, sind am Mittwoch in einer Protestkundgebung auf dem Marktplatz gemündet. An der Veranstaltung haben mehr als 100 Menschen teilgenommen.