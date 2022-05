Schon wieder zerstört: Wer hat es auf die Bänke in Poserna abgesehen?

Was steckt hinter den Angriffen?

Erneut wurden zwei Bänke am Waldweg zwischen Poserna und Kleingöhren zerstört.

Poserna/MZ - In der Lützener Ortschaft Poserna treiben Vandalen ihr Unwesen, die es offenbar auf Parkbänke abgesehen haben. Zwei Sitzmöglichkeiten am Rande des Waldwegs zwischen Poserna und Kleingöhren werden seit Jahren wiederholt angegriffen. Am Mittwochmorgen wurden die Bänke erneut von Anwohnern zerstört vorgefunden. Im Dorf herrscht Ratlosigkeit, wer hinter den Attacken stecken könnte und warum es immer wieder die Sitzbänke trifft.