Scheunenbrand in Lösau: Warum das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannte

Eine Scheune im Lützener Ortsteil Lösau brennt am Mittwochmorgen vollständig nieder. 48 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zerstört wird das Lager eines Eventmanagers. Was war die Ursache?

Die Scheune in Lösau stand licherloh in Flammen.

Lösau/MZ - In dem Lützener Ortsteil Lösau haben am Mittwochmorgen die Flammen gewütet: Kurz vor fünf Uhr in der Früh alarmiert ein Augenzeuge die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Eine Lagerhalle an der Bad Dürrenberger Straße brennt lichterloh. „Als die Kameraden ankamen, muss das Feuer schon eine Weile gelodert haben“, sagt Lützens Stadtwehrleiter Florian Krell.