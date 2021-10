Tröglitz/MZ - Mächtig gewaltig fegte Sturmtief Ignatz über die Region und hinterließ auch hierzulande seine Spuren. „Die Aufräumarbeiten im Gebiet der Gemeinde Elsteraue sind noch in vollem Gange“, teilt Peggy Berger, stellvertretende Bürgermeisterin der Elsteraue, mit.

Schäden durch Sturmtief Ignatz: Park in Tröglitz weiter gesperrt

Am Donnerstag und Freitag letzter Woche wurden vor allem an Wegen, Straßen, Bahnhof und Bushaltestellen, Kindergärten und Schulen abgebrochene Äste beräumt, lose Äste aus Baumkronen herausgeholt und umgestürzte oder gebrochene Bäume zur Seite geräumt. Aktuell laufen notwendige Fällungen von stark geschädigten Bäumen und Schnittarbeiten. Es sind noch nicht alle Wege wieder freigegeben. Auch der Park in Tröglitz bleibt weiter gesperrt.

„Denn dort hängen noch lose Äste in manchen Bäumen, die bisher nicht entfernt werden konnten“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Zirka 20 Bäume wurden in der Gemeinde entwurzelt, von denen aber einige nicht in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Außerdem befinden sich noch viele Bäume in freier Landschaft oder in nicht verkehrsrelevanten Bereichen, die erst nach und nach beräumt werden können.

Gefahr durch marode Bäume: Sturm kam zum Beginn der Schnitt- und Fällzeit

Viele Bäume davon waren noch grün, darunter junge Bäume, die durch den Sturm regelrecht abgeknickt wurden, teilt Peggy Berger weiter mit. Zur Zeit werden Kontrollen durch Bauhof- und Verwaltungsmitarbeiter durchgeführt, um alle Schäden aufzunehmen und die Beseitigung in die Wege zu leiten. Der Sturm kam zum Beginn der Schnitt- und Fällzeit.

Für einige der betroffenen Bäume hat die Gemeindeverwaltung gerade erst die Schnitt- oder Fällgenehmigung von der unteren Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises erhalten. Hier war nun der Sturm schneller.