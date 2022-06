Sanierung der Grundschule Tröglitz wird in diesem Jahr nicht mehr beendet

Tröglitz/MZ - Jetzt steht es fest: „Die Sanierung der Grundschule Tröglitz kann in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden“, sagte Bürgermeister Andreas Buchheim (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstabend. Die Malerfirma sei nicht in der Lage gewesen, die aufgetretenen Mängel zu beseitigen. Man habe besagte Malerfirma dreimal aufgefordert, Mängel zu beseitigen, dieser Aufforderung sei die Firma nicht nachgekommen, so schilderte Buchheim die aktuelle Lage auf der Baustelle. Jetzt habe die Gemeinde eine andere Malerfirma mit der Beseitigung der Mängel beauftragt.

