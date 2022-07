Rettungshundestaffel aus Lützen als Helfer auf vier Pfoten

Vor einem Jahr hat sich die Rettungshundestaffel in Lützen gegründet. Wo die Spürnasen überall eingesetzt werden und was Hund und Halter mitbringen müssen.

Lützen/MZ - Jani kann es kaum abwarten. Der siebenjährige Labradormischling mit dem schwarzen Fell hat seine Spur längst gewittert. Doch noch sitzt er ruhig an der Leine seiner Halterin, während er seinem Ziel schon die Nase entgegenstreckt. Janis „Ziel“ ist in diesem Fall Julia Kleinsteuber von der Rettungshundestaffel Lützen, die sich flach auf die Wiese am alten Sportplatz in Lösau gelegt hat. Sie soll Jani finden.