Requiem-Veranstaltung zum Gedenken an die Corona-Opfer im Burgenlandkreis

Weissenfels/Zeitz/MZ - An diesem Mittwoch findet in Naumburg die erste von drei Requiem-Veranstaltung zum Gedenken an die Menschen statt, die während der Corona-Pandemie im Burgenlandkreis ihr Leben verloren haben. Bei all diesen Veranstaltungen wird der Freyburger Gambist Thomas Fritzsch spielen. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, wie er sagt: „In den vergangenen anderthalb Jahren sind viele Menschen einsam gestorben, das hätte nicht sein sollen.“ Seine Frau, zu der der gebürtige Leipziger nach der Hochzeit im Jahr 2008 nach Freyburg gezogen ist, arbeite in einem medizinischen Beruf und habe in den vergangenen Monaten viele traumatisierte Menschen erlebt, „da sie keinen direkten Abschied nehmen und die Trauer nicht verarbeiten konnten.“

Diese möchte er lindern und habe deshalb für die Requien Stücke ausgewählt, „die den Schmerz und die Trauer in Töne fassen und die etwas aussprechen, das man in Worten kaum ausdrücken kann.“ Dazu zählen beispielsweise der Trauermarsch aus dem Oratorium „Saul“ von Georg Friedrich Händel, der laut Thomas Fritzsch unter anderem bei den Beerdigungen von Richard Weizsäcker und Winston Churchill erklang, das Tombeau von Marin Marais, was „eine Art musikalischen Grabstein“ darstelle und mit der „Air“ von Johann Sebastian Bach, „ein weltweit bekanntes Stück, das zu trösten vermag.“ Dabei wird er von den Merseburger Hofmusikern und dem Leipziger Gewandhausorganist Michael Schönheit begleitet.

„Je jünger man ist, umso formbarer ist man“

Im Gewandhaus-Orchester habe er selbst mit 18 Jahren zum ersten Mal gespielt und sei „dort regelrecht sozialisiert“ worden. Ebenso sei der 60-Jährige, der aus einem Kantorenhaushalt kommt, eng mit dem Thomanerchor aus Leipzig verbunden. In der Messestadt hat er bereits mit 16 Jahren begonnen, Musik zu studieren. Das sei auch ohne Abitur gegangen und sogar von Vorteil gewesen. „Je jünger man ist, umso formbarer ist man. Das lässt sich mit Profisportlern vergleichen. Wer erst mit 20 Jahren anfängt, kommt auch nicht mehr zu den Olympischen Spielen.“

Aufgrund seiner Liebe zur klassischen Musik habe der Gambist „ein Leben lang in Archiven nach unbekannten Noten gesucht.“ Dabei förderte er unter anderem die „Zwölf Fantasien für Viola da Gamba“ von Georg Philipp Telemann zutage, die er einspielte und dafür 2017 den Klassik-Echo erhielt. Auf Vorschlag von Landrat Götz Ulrich (CDU) und mit Beschluss des Kreistages wurde er daraufhin zum Sonderbotschafter des Burgenlandkreises ernannt.

Dabei sei es ihm wichtig, nicht nur den Burgenlandkreis nach außen gut zu repräsentieren, sondern auch die Bewohner des Landkreises zusammenführen. Vor diesem Hintergrund seien die Requien ein verbindendes Element, bei denen Menschen unabhängig von ihrer Konfession zusammenkommen. Das sei in der Corona-Krise besonders wichtig, habe sie doch zu einer „Spaltung in der Gesellschaft“ geführt, sagt Thomas Fritzsch und ergänzt: „Unser Ziel muss es sein, die Menschen zu einen.“

Anmeldungen für die Requien in Weißenfels am 7. Juli und Zeitz am 8. Juli sind noch bis 5. Juli unter www.kurzelinks.de/Requien oder über das Bürgertelefon unter 03445/731646 oder -731647 möglich.