Räuchermännchen, Schwibbögen - wenn das Haus zum Eldorado für Weihnachtsfans wird

Osterfeld/MZ - Für Weihnachtsfans ist das Haus von Jürgen Markloff aus Osterfeld das reinste Eldorado, denn fast überall in dem alten Fachwerkhaus weihnachtet es. Schwibbögen, Nussknacker, Räuchermännchen und Spieluhren sind auf Treppen, Tischen und Schränken verteilt. Und natürlich leuchtet in jedem Fenster eine weihnachtliche Dekoration. „Bei uns ist eigentlich das ganze Jahr über Weihnachten, denn manches, gerade im Flur, bleibt das ganze Jahr über stehen“, sagt Jürgen Markloff schmunzelnd. Lediglich in den Zimmern werde der Schmuck nach dem Fest wieder verstaut, um dann alljährlich ab Mitte November wieder in den Stuben verteilt zu werden.

