Ragen bald vier rund 200 Meter hohe Windräder bei Meineweh in den Himmel?

Sechs alte Windenergieanlagen sollen bei Meineweh weichen und durch vier größere ersetzt werden. Was der Gemeinderat davon hält.

Meineweh/MZ - Werden in der Landschaft rund um den Meineweher Ortsteil Thierbach bald vier rund 200 Meter hohe Windräder in den Himmel ragen? Geht es nämlich nach den Vorstellungen eines Investors, der Burg Lichtenfels Meineweh III GmbH & Co KG, sollen die sechs gegenwärtig im Außenbereich von Thierbach befindlichen Windräder zurückgebaut und durch vier modernere, aber auch deutlich größere Windkraftanlagen ersetzt werden.