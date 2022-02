Preisverdächtig: 17-jährige Gymnasiastin wird ausgezeichnet.

Amelie Otto, Schülerin am CJD in Droyßig.

Droyßig/MZ - Für ein besonderes Geschichtsprojekt wurde Amelie Otto jetzt mit dem Wolfsohn-Preis geehrt. Den Anstoß dazu gab Ines Schneider, Geschichtslehrerin am Christophorusgymnasium Droyßig. Die Elftklässlerin hat gemeinsam mit der Schriftstellerin Bettina Fügemann aus Ballenstedt sowie Paul Nickstat und Marie Rostig, beide besuchen die Klassenstufe 12 des CJD, in der Schule die Lesung „Clemens Wittelsbach - eine Spurensuche in Zeitz“ organisiert, dafür geprobt und diese aufgeführt. Die beiden anderen Schüler erhielten den Preis nicht, weil Paul in Crossen und Marie in Gera wohnt. Beide gehen aber in Droyßig zur Schule, gemeinsam wurde das Projekt vorbereitet und durchgeführt.