Posse um seit Jahren defekte Kastenrinne an der B87 in Lützen

Defekter Wasserabfluss in der Göteborger Straße ist seit Jahren ein Problem. Bleibt es dabei, dass die Reparatur noch in diesem Jahr erfolgen soll?

Lützen - Die defekte Kastenrinne an der Bundesstraße 87 in Lützen stadteinwärts ist längst zur Posse geworden. Denn im August letzten Jahres war von Petra Witte, Leiterin des Regionalbereiches Süd der Landesstraßenbau- behörde, angekündigt worden, dass es in diesem Mai mit der Reparatur der Entwässerungsvorrichtung losgehen sollte. Sechs Wochen sollte es dauern. Im jüngsten Ordnungs- und Rechtsausschuss hieß es nun, dass der Bau erst ab August geplant sei. Es sind weitere Monate vertan. Absperrbaken, die ein Befahren der Rinne verhindern sollen, schränken den Verkehrsraum ein. Und Autofahrer laufen Gefahr, bei der Kollision mit den Baken oder beim Überfahren der Rinnen ihre Fahrzeuge zu beschädigen.