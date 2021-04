Polizei stellt zwei Männer nach Sprengung von Zigarettenautomaten

Naumburg - In Naumburg haben zwei Männer in der Nacht zu Donnerstag einen Zigarettenautomaten gesprengt und sind kurz darauf festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, beobachteten Passanten in der Nacht, wie die beiden Männer an dem Automaten im Flemminger Weg hantierten und letztlich sprengten. Die Polizei stellte die 39 und 41 Jahre alten Männer noch in der Nähe in einem Auto. Im Wagen befanden sich Bargeld, Zigaretten und Einbruchswerkzeuge. Beide wurden vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an. (mz/dpa)