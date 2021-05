Politiker sieht keinen Plan B

Nach der Anhörung in Magdeburg gab es nun einen Vor-Ort-Termin. Lützener Kapriolen ziehen Politiker zu einer Begehung in die Kleinstadt.

Lützen - Vor dem Petitionsausschuss des Landtages konnten sich am Montagabend beide Seiten Luft machen: die Gegner des Umzugs des Edeka-Marktes in Lützen und die Befürworter. Heike Bergström - Ortschaftsrat mit SPD-Mandat - hatte sich mit CDU-Stadtrat Dietmar Goblirsch an den Ausschuss gewandt und sie waren vor zwei Monaten zu einer Anhörung in Magdeburg. Nun gab es eine Vor-Ort-Begehung in Lützen auch mit Vertretern der Ministerien Landesentwicklung und Verkehr sowie Inneres und Sport.

Die Argumente sind seit über einem Jahr bekannt. Edeka will sich in Lützen vergrößern und als einziger Standort ist der am derzeitigen Kindergarten geblieben. Neben der Ortsdurchfahrt soll nun der neue Markt entstehen. Kritikpunkt: Gegenüber gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche, die auch mal herumtollen.

„Edeka als einziger Vollversorger in der Stadt darf nicht gehen“

Die Zufahrt erfolgt über Göteborger- und Schlossstraße, die bei Staus auf der Autobahn regelmäßig verstopft sind. Eine Erweiterung am alten Edeka-Standort wurde von der Stadtratsmehrheit ausgeschlossen. Einerseits sei es ein Mischgebiet, so hieß es in der Diskussion der Umzugsbefürworter, andererseits gebe es keine Verkaufswilligen des Grund und Bodens. Die Gegner des Umzugs sehen hingegen schon Möglichkeiten für einen Edeka, aber am anderen Ende der Stadt. Heike Bergström verwies auf 2.000 Unterschriften und das einstimmige Nein des Lützener Ortschaftsrates. Sie sagt: „In den Dörfern wäre das nicht ignoriert worden.“

Achim Eißler, der Sprecher der Bürgerliste im Stadtrat und Umzugsbefürworter, begründet seine Meinung so: „Edeka als einziger Vollversorger in der Stadt darf nicht gehen, die Arbeitsplätze dürfen nicht wegbrechen.“ Außerdem sei es doch planerisch gewollt, in Zentrumsnähe zu bauen. Christina Buchheim sitzt als Linke-Politikerin seit vier Jahren im Landtag und ist Vorsitzende des Petitionsausschusses. Sie verwies auf Köthen, wo sie die Spielchen von Edeka verfolgen konnte. Auch dort wollte der Markt anderswo hinziehen, auch dort gab es Drohungen wegzuziehen. Am Ende ist der Versorger aber an den Standort gegangen, wo ihn die Stadt haben wollte.

„So was wie hier zerstört die Außenwirkung der Stadt“

Das Schlusswort kam dann faktisch vom CDU-Landtagsabgeordneten Harry Lienau. Emotionen gehörten zur Politik dazu, man könne sich aber auch wie in Weißenfels abarbeiten. Und zu den Lützenern sagte er: „So was wie hier zerstört die Außenwirkung der Stadt und das darf man nicht zulassen.“ Da könne auch kein Petitionsausschuss etwas richten, das sei eine kommunale Angelegenheit.

Die Situation in Lützen bezeichnete Lienau als besonders knifflig. Deshalb sollte man in vernünftiger Art und Weise eine Lösung suchen. Er verwies darauf, dass man keinen Plan B für den Fall habe, dass sich die Verkehrssituation an der viel befahrenen Kreuzung nicht lösen lasse. Da wäre eine Alternative wünschenswert. Dass der Edeka-Markt gegebenenfalls wegzieht, sieht er nicht. Schließlich würden doch die Leipziger bevorzugt auf das Umland ziehen und müssten versorgt werden.

Wie es weitergeht? Christine Buchheim verweist auf Köthen, wo die Nerven auch blank gelegen hätten. Müssten nun für den Supermarkt in Lützen alte Bäume gefällt werden, sei das schwerwiegend. Sie sagte aber auch, dass man in Wahlkampfzeiten lebe. Es werde noch eine Landtagssondersitzung mit einer Auswertung geben und dann liege das Lützener Problem bei den neu gewählten Politikern. (mz)