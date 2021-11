Personalmangel: Fünf Erzieherinnen in Granschütz wegen Coronainfektion in Quarantäne

Granschütz/MZ - Personalsorgen in der Granschützer Kita „Käthe-Kollwitz“: Derzeit befinden sich fünf Erzieherinnen wegen einer Coronainfektion in Quarantäne. Darüber unterrichtete Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) am Dienstagabend die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses. Als Folge müssen Angestellte derzeit Überstunden leisten, des Weiteren wurden die Öffnungszeiten reduziert. Die Betreuung der Kinder sei noch gewährleistet, so Haugk.