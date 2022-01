Pech für Entblößer: Frau greift zur Kamera

Weißenfels/MZ - Auf dem Bahnhof in Weißenfels ist ein 28-Jähriger Mann festgenommen worden, der laut Polizei in Zügen zwischen Weißenfels und Leipzig zwei Passagierinnen sexuell belästigt hatte. Der Mann war am Samstag erstmals in einem Zug zwischen Weißenfels und Großkorbetha aufgefallen, wo er sich einer 21-jährigen Frau gegenübergesetzt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hatte. Die Geschädigte nahm den Vorfall per Video auf, so die Polizei. Das zweite Mal meldete eine 17-Jährige aus einem Zug zwischen Leipzig und Weißenfels per Notruf einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Am Bahnhof Weißenfels angekommen, wurde der aus Libyen stammende Mann am Samstag von Beamten erwartet. Er muss sich wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.