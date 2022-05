Paradebeispiel Grünes Tal: Wie Hohenmölsen den Verfall von Privathäusern stoppen will

Das Grüne Tal in Hohenmölsen ist vor zwei Jahren auf private Initiative umfassend restauriert und neu gestaltet worden.

Hohenmölsen/MZ - Es war kein schöner Anblick, der sich einem Hohenmölsener bot, wenn er aus dem Fenster seines Wohnhauses in Richtung des Grünen Tals blickte. Komplett vermüllt sei das Anwesen in der ehemaligen Siedlung Zetzsch gewesen, zudem waren der ehemalige Gasthof mit Saal, die anliegende Scheune und Stall baulich in keinem guten Zustand mehr - ein echter Schandfleck. Das wollte der Anwohner, der anonym bleiben möchte, ändern, erzählt er der MZ.