Pandemie : Welle bleibt aus, Klinikum ist aber weiter auf der Hut

Seit Mitte März sind die Kliniken in Naumburg und Zeitz darauf vorbereitet, unterschiedlich schwer am Coronavirus erkrankte Menschen zu behandeln. Anfang April stellten sich die Mediziner zweimal auf größere Infektionswellen ein (wir berichteten). „Das Klinikum hatte Glück, wie auch die Region. Wir versorgen momentan nur einen Covid-Patienten. Wir haben keine schwer beziehungsweise lebensbedrohlich Erkrankten“, teilt Uwe Leder, einer der Geschäftsführer der SRH Klinikum Burgenland GmbH, auf Anfrage von Naumburger Tageblatt/MZ. Bei den meisten Patienten, die bisher in den Kliniken in Naumburg und Zeitz behandelt wurden, habe sich der Verdacht einer Corona-Infektion nicht bestätigt, ergänzt die operative Geschäftsführerin Angret Neubauer. „Verdachtsfälle erheben wir nicht“, fügt sie hinzu.

Nach der aktuellen Corona-Situation im Klinikum befragt, sagt Leder: „Nach wie vor ’Still ruht der See’.“ Doch aufkommendem Optimismus lässt er keinen Raum. Das sei regional unterschiedlich. Beispielsweise würden am SRH Klinikum in Gera über 40 Patienten wegen Covid-19 behandelt, und weitere sechs lägen dort schwerstkrank auf der Intensivstation. In dem SRH-Haus in Suhl wiederum sei die Lage wie in Naumburg. „Wir gehen davon aus“, sagt er, „dass die Zahlen steigen werden - wahrscheinlich zwei, drei Wochen nach ’Öffnung’. Virologen, denen wir vertrauen, sagen das auch.“ Und welchen Virologen vertraut die SRH-Gruppe? Solchen wie Christian Drosten, der, laut Leder, der internationale Experte in Sachen Corona ist.

So bleiben die getroffenen Vorkehrungen in den beiden SRH-Kliniken im Burgenlandkreis bestehen. Sowohl in Naumburg als auch in Zeitz wurde jeweils eine Station freigeräumt, um dort gegebenenfalls je 30 Corona-Patienten behandeln zu können. Darüber hinaus sei man flexibel, könnten Corona-Patienten bei Bedarf in weiteren Zimmern, auch Einzelzimmern, untergebracht werden, erzählt Angret Neubauer.

Keine Kurzarbeit

Das für diese Patienten vorgesehene klinische Personal, das im Drei-Schicht-System arbeiten würde, sei momentan auf anderen Stationen eingesetzt. Nicht ein Mitarbeiter sei in Kurzarbeit geschickt worden. „Das verbietet sich, und außerdem erwartet der Gesetzgeber von uns, dass kein Mitarbeiter in Kurzarbeit ist“, erklärt sie. Lediglich jene Mitarbeiter, die administrative Aufgaben erledigen, arbeiten wegen der Ansteckungsgefahr im Homeoffice.

Befürchtungen der Bevölkerung, dass der normale Klinikalltag durch diese Vorbereitungen auf die bislang ausgebliebene „Corona-Welle“ dabei auf der Strecke bleibe, räumt die Geschäftsführung aus. Trotz der Umorganisation habe man alle Notfälle und alle dringlichen Fälle normal abarbeiten können. „Beispielsweise haben wir drei von vier Operationssälen regulär betrieben“, so Leder zur Situation in Naumburg. Allerdings hätten die Klinikärzte beobachtet, dass Patienten zum Beispiel mit entzündetem Blinddarm oder einer entzündeten Gallenblase derzeit ein, zwei Tage später und damit für diese Erkrankungen sehr spät das Klinikum aufsuchen. „Die leichteren Fälle bleiben derzeit zu Hause, das erweckt unter dem Klinikpersonal den Eindruck, dass die Menschen schwerer krank sind“, erklärt die Geschäftsführerin. Außerdem würden die Ärzte damit rechnen, „dass Patienten mit einer Krebserkrankung erst später und damit schwerere Fälle ins Klinikum kommen“, so Angret Neubauer.

Masken für privaten Gebrauch

Für Verwunderung sorgte bei dem einen oder anderen, dass das Klinikpersonal neuerdings Mundschutz-Masken mit nach Hause nehmen könne - womöglich während der Arbeit getragene. Leder bringt Licht ins Wirrwarr: Ja, das Personal könne Masken mit nach Hause nehmen, aber nicht die medizinischen Schutzmasken. „Allerdings hat die SRH ein Programm aufgelegt, um ihre Mitarbeiter auch mit einem nichtmedizinischen Mund-Nasen-Schutz zum Privatgebrauch auszustatten. Das läuft dieser Tage gerade an. Auch die im Haushalt lebenden Personen unserer Mitarbeiter sollen ausgestattet werden. Allerdings wird die Menge an Masken, die wir verteilen können, begrenzt sein“, erklärt er und betont sogleich, dass damit den Krankenhäusern keine Schutzausrüstung entgehe. „Es handelt sich nicht um OP-Masken, sondern um einfachere Fabrikate“, so Leder. Die im Klinikum getragenen Masken würden, laut Angret Neubauer, nach wie vor sofort nach Schicht-

ende im Klinikum entsorgt.