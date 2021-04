Osterfelder Naturbad startet in die Saisonvorbereitung

Für den Schwimmmeister und sein Team stehen einige Aufgaben an. Was alles erledigt werden muss.

Osterfeld - Morgens Winterdienst und mittags Sommertraum. Für Stadtarbeiter und Schwimmmeister Thomas Teuscher war das in dieser Woche ungewöhnliche Realität. Denn weil der Winter noch einmal mit Schnee und Glätte zurückkam, galt es am frühen Morgen die Straßen der Kleinstadt frei zuhalten. Am Vormittag hingegen hatten Teuscher und das Team der Stadtarbeiter im Osterfelder Naturbad zu tun, um die Einrichtung für die neue Saison fit zu machen.

„Dabei wissen wir noch gar, ob wir überhaupt und wenn ja, wann und unter welchen Bedingungen wir öffnen dürfen“, sagt Teuscher während ein eisiger Wind über das Gelände zieht und so gar keine Gedanken an sommerliche Badefreuden aufkommen lässt. Dabei ist schon einiges erledigt. Das Becken liegt auf dem Trockenen, denn das Wasser ist abgelassen.

Trotz Corona-Unsicherheit: Team des Osterfelder Naturbades bereitet Saison vor

Und auch das Schilffeld im hinteren Teil des Bades, das als biologische Klärung dient, ist von den alten trockenen Schilfresten befreit. Noch ist das erste Grün allerdings nicht zu sehen, dafür war es in den vergangenen Tagen schlichtweg zu kalt. „Aber wenn die Sonne scheint und es wärmer wird, kann man förmlich zugucken, wie das Schilf wächst“, sagt Stefanie Jenke, die im Sommer ebenfalls zum Team des Naturbades gehört und auch jetzt bei den Vorbereitungsarbeiten mit zupackt.

Es wäre die zweite Corona-Saison für die Osterfelder Freizeiteinrichtung. Dabei ist die Corona-Premiere im vergangenen Jahr erfolgreicher und verlustärmer gelaufen als befürchtet. Vor allem das schöne Wetter hatte daran den Hauptanteil, denn trotz Zugangsbeschränkungen tummelten sich bis zum Saisonende Ende August gut 7.000 Badegäste im Osterfelder Naturbad.

Derzeit reinigen Mitarbeiter des Bauhofes das große Becken des Naturbades

Dabei konnte die Saison erst Anfang Juni starten und auch noch mit einigen Einschränkungen über die Bühne gehen. So war anfangs der Kleinkinderbereich gesperrt, was vor allem junge Familien ärgerte. Zudem war über die gesamte Saison hinweg die Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten durften, auf knapp über 200 Wasserratten limitiert. Trotzdem standen letztlich am Saisonende 11.500 Euro an Einnahmen für die städtische Einrichtung zu Buche. Gerade einmal 3.500 Euro weniger als man ursprünglich geplant hatte.

Derzeit sind die Mitarbeiter des Bauhofes dabei das große Becken des Naturbades zu reinigen. Laub der umliegenden Bäume aber auch Sand und Kies haben sich auf dem Boden des 1.400 Quadratmeter großen Badeareals abgesetzt und müssen nun per Hand entfernt werden, bevor Algen- und Kalkbesatz von der Beckenfolie mittels Hochdruckreiniger beseitigt werden können.

Erst dann kann man auch ganz genau sehen, ob es Schäden an der Folie gibt, die repariert werden müssen. „Doch bis jetzt sieht es auf den ersten Blick gut aus. Größere Schäden sind jedenfalls nicht auszumachen“, macht Thomas Teuscher deutlich.

Grünanlagen samt Beachvolleyballfeld müssen auf Vordermann gebracht werden

Noch gibt es viel Arbeit bevor an eine Badöffnung überhaupt nur zu denken ist. Die Technik für die Wasseraufbereitung muss gewartet werden, denn das kühle Nass kommt aus dem eigenen Brunnen und muss enteist werden. Zudem müssen auch die Grünanlagen samt Beachvolleyballfeld auf Vordermann gebracht werden.

Im Umfeld des Bades am Rande des angrenzenden Hains wurde bereits Totholz entfernt, um auch die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. Und nicht zuletzt muss das Becken mit Frischwasser befüllt werden und die Schilfkläranlage ihre Arbeit verrichten, bevor das Wasser ganz ohne Chemie Badequalität aufweist. „Das alles braucht eben seine Zeit, deshalb müssen wir auch schon frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen“, so Teuscher.

Corona-Beschränkung hat Auswirkung auf die Rettungsschwimmerausbildung

Nachdem im Vorjahr aufgrund von Corona schon das Badfest und auch das alljährliche Benefizkonzert zugunsten der Freizeiteinrichtung der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, steht auch in diesem Jahr in den Sternen, ob die Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen.

„Selbst Schwimmunterricht war im Vorjahr nicht möglich. Wir konnten den Eltern nur mit Tipps hilfreich zur Seite stehen“, bedauert Teuscher, dass viele Kinder so nicht schwimmen lernen können. Die Situation habe letztlich auch Auswirkungen auf die Rettungsschwimmerausbildung, so dass es um Rettungsschwimmernachwuchs ebenfalls nicht gut bestellt sei, sagt er. (mz/Iris Richter)