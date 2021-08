Die alte Turnhalle in Osterfeld wird vor allem durch den Fußballverein genutzt.

Osterfeld/MZ - Die Stadt Osterfeld kann sich über eine satte Geldspritze freuen. Fast eine Millionen Euro fließen im Rahmen der Städtebauförderung in die Stadtkasse. Denn das Landesverwaltungsamt hat jetzt einen Bewilligungsbescheid geschickt, in dem Geld aus dem Bund-Länder-Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten in der Kleinstadt gewährt wird.

Osterfeld bekommt Finanzspritze für die Sanierung einiger Sportstätten

Demnach werden Sanierungsarbeiten in der alten Turnhalle der Kleinstadt am Schlossberg mit rund 645.000 Euro gefördert. Für das Geld soll das Gebäude trockengelegt werden. Zudem sollen neue Sanitäranlagen entstehen und im Inneren der Halle an den Wänden ein Prallschutz installiert werden. Die Turnhalle wird vor allem durch die Sportler des FSV Grün-Gelb Osterfeld genutzt.

Heizung- und Sanitäreinrichtungen können nun auf der Kegelbahn saniert werden. Foto: Iris Richter

Osterfeld hatte sich schon seit Längerem um Förderprogrammen für die Sanierung der beiden Traditionssportstätten bemüht

Auch die Kegelsportler der Kleinstadt sind Nutznießer von Fördergeld aus dem Investitionspakt. Laut Bewilligungsbescheid sollen knapp 300.000 Euro in die Sanierung der Kegelbahn am Schützenplatz fließen. Das Geld soll dabei der Sanierung der Heizungsanlage sowie der sanitären Einrichtungen dienen. Rund 80 Prozent der Fördergelder kommen dabei aus dem Bundeshaushalt. Die restlichen rund zwanzig Prozent steuert das Land bei. Auch die Stadt Osterfeld hat im Rahmen der Projekte Eigenanteile aus dem städtischen Haushalt zu tragen.

Die Stadt und die Verwaltung haben sich schon seit längerer Zeit, um Zuschüsse aus Förderprogrammen für die Sanierung der beiden Traditionssportstätten bemüht. „Das ist wirklich eine tolle Nachricht, dass uns nun fast eine Million Euro bewilligt wurden“, sagt Kämmerin Kerstin Sachtler. Vor Jahren war die Außenhaut der alten Turnhalle bereits mit Fördergeld erneuert worden.