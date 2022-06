Oberschwöditzerin betreibt Heilpraxis für kranke Hunde und Katzen

In ihrer Heilpraxis bringt die Oberschwöditzerin kranke Hunde und Katzen wieder auf die Beine. Welche Methoden Dunja Trebs anwendet.

Oberschwödwitz - Bis auf eine kleine Narbe deutet nur noch wenig auf die schwere Verletzung hin. Hündin Kira hatte vor wenigen Monaten beim Sprung von einer Mauer einen Kreuzbandriss erlitten, musste anschließend operiert werden. Seitdem ist die Akita-Inu-Hündin in Behandlung bei Tier-Physiotherapeutin Dunja Trebs in Oberschwöditz. Munter folgt das Tier in den Anweisungen: Sitzen, Strecken, Pfötchen geben. Halten auf einem Gummiball. „Es geht darum, Kiras Muskulatur zu stärken“, erklärt Trebs.