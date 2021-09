Obacht beim Pilzesammeln - Warum man im Wald auch mal nach oben schauen sollte

Weissenfels/MZ - Der Herbst steht vor der Tür und mit der Jahreszeit auch der Höhepunkt der Pilzsaison an. Viele Pilzsammler lockt es deshalb nun in die Wälder - auf der Suche nach Leckereien. Dies ist Anlass für das Betreuungsforstamt Naumburg, Pilzfreunde darauf hinzuweisen, beim Gang durch die Wälder den Blick auch mal nach oben zu richten. „Wir haben in unseren Gebieten viele Altbaumbestände“, erklärt Forstamtsleiter Jürgen Hartung.

Viele Bäume sind angeschlagen, aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren oder Schädlingen, die Bäume besiedeln und Pilzen, die das Holz zersetzen. „Die Bäume sind dann instabil, Äste können leicht abbrechen und auf die Erde fallen“, sagt Hartung. Besucher des Waldes wie Pilzsammler haben diese Gefahr meist nicht im Hinterkopf und den Blick nur nach unten gerichtet, auf der Suche nach Pilzen. „Es ist deshalb wichtig, immer mal nach oben zu schauen. Es geht hier um die eigene Sicherheit“, warnt Hartung und bittet die Leute, beim Betreten eines Waldes Obacht zu geben.

Dazu zählt etwa der Leißlinger Wald. „Dort gibt es viele alte Laubbäume, die eine Gefahr für Pilzsammler sind“, meint der Forstamtsleiter, dessen Behörde für den gesamten Süden Sachsen-Anhalts zuständig ist. Dass es in diesem Jahr viele Leute zum Pilzesammeln in die Natur locken wird, davon ist Hartung überzeugt: „Das Wetter war in diesem Jahr optimal für Pilze - warm und feucht“, sagt er.