Notruf 112 im Burgenlandkreis ausgefallen

Zeitz/MZ/ank - Nachdem am Abend im Raum Zeitz und im ganzen Burgenlandkreis zunächst der Notruf 112 nicht per Handy zu erreichen war, ist er nun gar nicht mehr zu erreichen. Das hat die Kreisverwaltung des Burgenlandkreises am Abend über das Katastrophenwarnsystem Katwarn mitgeteilt. Notrufe sollen demnach vorerst über die Rufnummer 03445/7 52 90 abgesetzt werden. Die erste Störung war gegen 18.10 Uhr im Raum Zeitz aufgetreten, heißt es. Alternativ kann laut Polizei der Polizeinotruf 110 gewählt werden.