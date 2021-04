Neun Bewerber für Wahlkreis 39

Am Sonntag, 6. Juni, wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die Bewerber für ein Direktmandat im Burgenlandkreis, der sich in vier Wahlkreise gliedert, stehen fest.

Weißenfels/Zeitz - Am Sonntag, 6. Juni, wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die Bewerber für ein Direktmandat im Burgenlandkreis, der sich in vier Wahlkreise gliedert, stehen fest. Für den Wahlkreis 39, der neben Weißenfels die Städte Teuchern und Lützen umfasst, gehen neun Kandidaten ins Rennen. Mit Rüdiger Erben (Markwerben, SPD) und Marcus Spiegelberg (Weißenfels, AfD) möchten zwei Männer, die bereits im Landtag sitzen, dort auch für die nächste Legislaturperiode hineingewählt werden. Außerdem werfen Elke Simon-Kuch (Weißenfels, CDU), Mathias Baum (Weißenfels, Die Linke), Stefan Jung (Weißenfels, Bündnis 90/Die Grünen), Maximilian Gludau (Weißenfels, FDP), Johannes Drewitz (Großkorbetha, Freie Wähler), Eric Stehr (Weißenfels, Die Partei) sowie die Einzelbewerberin Kerstin Worms (Teuchern) ihren Hut in den Ring.

Für den Wahlkreis 41, zu dem neben Zeitz, der Verbandsgemeinde Droyßiger Zeitzer Forst und der Einheitsgemeinde Elsteraue auch Hohenmölsen zählt, gibt es zehn Bewerber. Zur Wahl stehen dort Arnd Czapek (Loitzschütz, CDU), Lothar Waehler (Gutenborn, AfD), Katja Bahlmann (Zeitz, Die Linke), Torsten Fulczynski (Hohenmölsen, SPD), Heiko Prüfe (Zeitz, Bündnis?90/Die Grünen), Carsten Sonntag (Elsteraue, FDP), Andreas Exler (Zeitz, Freie Wähler) sowie die Einzelbewerber Ulrich Aubele (Elsteraue), Michael Kretschmer (Gutenborn) und André Worms (Zeitz).

Dem Wahlkreis 40 gehören Naumburg und die umliegenden Gemeinden an. In diesem Gebiet kandidieren Daniel Sturm (Naumburg, CDU), Lydia Funke (Nebra, AfD), Jan Thyen (Naumburg, Die Linke), Manuela Hartung (Taugwitz, SPD), Sebastian Pank (Goseck, Bündnis?90/Die Grünen), Gunnar Blache (Naumburg, FDP), Stefan Garthoff (Naumburg, Die Partei) und der Einzelbewerber Thomas Jäger (Naumburg). Der westlichste Teil des Burgenlandkreises gehört wiederum zum Querfurter Wahlkreis 32. Dort stellen sich Eva Feußner (CDU), Hans-Thomas Tillschneider (AfD), Robert Brix (Die Linke), Aick Pietschmann (SPD), Mika Erdmann (Bündnis 90/Die Grünen), Matthias Wolff (FDP) und Thomas Schorsch (Freie Wähler) als Direktkandidaten für den Landtag zur Wahl. (mz/Martin Water und Torsten Gerbank)

