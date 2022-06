Neues Zuhause in Draschwitz

Schwerzau mit 38 Einwohnern musste 1992 dem Kohleabbau weichen und wurde weggebaggert. In der neuen Siedlung in der Elsteraue findet man heute noch einige Erinnerungen.

Draschwitz/MZ - Ein gigantischer Schaufelradbagger frisst sich in den Tagebau Profen. Diesem Riesen musste Anfang der 1990er Jahre das kleine Dorf Schwerzau wegen dem Braunkohlenabbau weichen. Fast alle 38 Einwohner zogen in eine neu gebaute Siedlung nach Draschwitz (nur eine Familie zog nach Pirkau). In jener Siedlung leben viele Schwerzauer bis heute. Eine davon ist Renate Bageritz. Die 71-Jährige holt ihr Fotoalbum hervor und schwelgt in Erinnerungen. „Ich bin 1953 mit meinen Eltern nach Schwerzau gezogen. Dort hatten wir einen schönen Bauernhof mit einem Dutzend Kühen, mit Pferden und Hühnern“, erinnert sich Renate Bageritz. „Zu uns nach Schwerzau hat sich niemand verfahren, denn dort endete die Welt.“