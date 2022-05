Neues Holzwerk im Droßdorfer Gewerbegebiet gefährdet geplante Ortsumfahrung

Ein Investor wollte Millionen in ein neues Holzwerk investieren, doch die dafür vorgesehen Fläche war ursprünglich für den Bau einer Ortsumgehung vorgesehen. Was wird nun aus den Plänen?

Droßdorf/MZ - Vor rund einem Jahr gab es reichlich Zoff in der Gemeinde Gutenborn wegen einer möglichen neuen Ansiedlung im Gewerbegebiet an der Bundesstraße 2 in Droßdorf. Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst, hatte einen Investor angelockt, der mehrere Millionen Euro in ein neues Holzwerk investieren wollte. Gutenborns Bürgermeister Stefan Leier (CDU) wollte dagegen geklärt wissen, ob die neue Gewerbefläche mit einer möglichen Ortsumgehung von Droßdorf vereinbar ist.

Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und auch Sachsen-Anhalts Bauminister Thomas Webel (CDU) hatten sich damals soweit verständigt, dass beide Vorhaben nicht miteinander kollidieren. Nun aber scheint das Land Sachsen-Anhalt doch wieder zurückgerudert zu sein. Denn in einem Schreiben, das der MZ vorliegt, heißt es: „Die für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) herausgestellte mögliche Variante einer Ortsumgehung ist mit den neu ausgewiesenen Gewerbeflächen nicht vereinbar.“ Leier wundert sich über diese Aussage, „weil die von demselben Sachbearbeiter kommt, der damals nur wenig Konfliktpotenzial gesehen hatte.“ Wortwörtlich widerspricht die LSBB sogar der Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde.

Allerdings befindet sich die Ortsumgehung Droßdorf lediglich im „weiteren Bedarf“, eine Planung hat noch nicht stattgefunden und wird wohl auch vor 2030 nicht realisiert. Ebenso könne gegenwärtig, wie es weiter in dem Schreiben heißt, „gegenwärtig keine verbindliche Aussage erfolgen, ob die Trasse (...) die Vorzugsvariante wird.“ Unabhängig davon spricht die Behörde von einem Ausbau der Kreuzung des Gewerbegebietes an der B 2, wenn es durch die Ansiedlung doch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen sollte.

Uwe Kraneis allerdings machte darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Schreiben der LSBB lediglich um eine Meinung einer am Verfahren der öffentlichen Anhörung beteiligten Parteien handelt. Andere Behörden oder auch Umweltverbände hätten keine Einwände gegen die Gewerbeansiedlung gehabt, erklärt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Zudem berichtete er in der jüngsten Sitzung des Gutenborner Gemeinderates über ein Gespräch mit dem Investor. „Er will weiterhin an seinem Vorhaben festhalten und geht davon aus, dass sich in diesem Jahr etwas in Droßdorf tun wird“, so der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Uwe Kraneis.