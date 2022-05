Neuer Hotelbetreiber in Hohenmölsen war einst Hallensprecher beim SC Magdeburg

In welcher Beziehung Peter Kurth noch zur Drei-Türme-Stadt steht.

Der Chef zapft persönlich: Peter Kurth aus Nonnewitz ist der neue Betreiber vom Hotel am Platz in Hohenmölsen.

Hohenmölsen/MZ - Während sich frühere Klassenkameraden von Peter Kurth schon vom Berufsleben verabschiedet haben und im Ruhestand sind, denkt der 63-Jährige noch lange nicht ans Aufhören. Seit acht Jahren betreibt Kurth den Gasthof in Draschwitz, parallel dazu leitet er eine Sport- und Eventagentur. Nun hat der Nonnewitzer zu Beginn des Jahres noch das Hotel am Platz in Hohenmölsen übernommen. „Andere werden mit 78 Jahren noch Präsident“, sagt Kurth nur und meint damit den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden.