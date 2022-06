Neue Hoffnung für Sozialarbeiter im Burgenlandkreis

Weissenfels/Zeitz/MZ - Für die Schulsozialarbeiter besteht Hoffnung, dass womöglich doch alle Stellen im Burgenlandkreis erhalten bleiben können. Wie Landrat Götz Ulrich (CDU) kürzlich im Kreistag sagte, gebe es in der Landesregierung „ernsthafte Bestrebungen, zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit gegenzufinanzieren“, womit „wenigstens so viele Stellen in den Landkreisen gefördert werden wie bisher, also 30 Stellen im Burgenlandkreis“.

