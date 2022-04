Neue Führungsspitze bei der Feuerwehr in der Gemeinde Elsteraue

Seit einem Jahr ist Marco Schmeißer Gemeindewehrleiter in der Elsteraue. Welche Probleme in der Corona-Zeit aufgetreten sind.

Massnitz/MZ - Weihnachten 2021: Während viele im Kreise ihrer Familien Kaffee trinken, gehen in der Gemeinde Elsteraue die Sirenen. Ein schwerer Unfall am Sonntagnachmittag und über 30 ehrenamtliche Feuerwehrleute werden zum Einsatz gerufen. Mittendrin Marco Schmeißer aus Döbitzschen und Patrick Roscher aus Maßnitz. Die beiden Männer übernahmen am 1. Januar 2021 die Leitung der Feuerwehren in der Gemeinde Elsteraue. Schmeißer ist seit einem Jahr Gemeindewehrleiter, der 37-jährige Roscher sein Stellvertreter und vor allem für den Bereich Ausbildung zuständig.