Naumburger Straßenbahn: Mit ganz großem Bahnhof

Eindrucksvoll bewies die Naumburger Straßenbahn am Freitag zur Feier der 440 Meter langen Streckenerweiterung bis zum Salztor, dass sie etwas Besonderes ist. Das beginnt bei der Örtlichkeit: Selbst im größten Saal des Cineplex-Kinos fanden die mehr als 300 Festgäste nicht alle einen Sitzplatz. Und es geht weiter mit der Show, die geboten wurde. Hatten doch die Straßenbahn-Geschäftsführer Andreas Plehn und Andreas Messerli zusammen mit BLK Regional TV eine Nachrichtensendung gedreht, in der amüsant-informativ von der Streckenerweiterung, aber auch der Fahrpreiserhöhung berichtet wurde.

Anschließend gab es auf der Leinwand einen weiteren Höhepunkt zu sehen: einen überaus sympathischen Imagefilm, in dem Naumburg samt Straßenbahn aus der Vogelperspektive zu sehen ist. Die „Ille“ hatte das Werk zusammen mit dem Zugunternehmen Abellio sowie dem Naumburger Innenstadtverein bei einem Erfurter Filmunternehmen in Auftrag gegeben. Und auch das Ende der Feierstunde geriet fulminant: Sangen doch die Kinder der 3b der Salztorschule zusammen mit dem Liedermacher Holger Vandrich den eigens komponierten, höchst vergnüglichen „Wilde-Zicke“-Song, der das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen sowie viel Beifall animierte. Dass die Zuhörerschaft so zahlreich war, lag daran, dass im Vorfeld alle 464 Einzelspender eingeladen worden waren. Sie hatten es mit ermöglicht, dass seit gestern der Linienbetrieb vom Hauptbahnhof bis zum Salztor führt. Und ihrem Engagement galt auch der Dank aller Festredner. Schließlich konnten so über 100 000 Euro Eigenmittel zur Unterfütterung der Fördergelder gesammelt werden. „Die Spenden waren ein starkes Signal an uns und den Gemeinderat, das Projekt voranzutreiben“, sagte etwa Oberbürgermeister Bernward Küper. Weiterer Dank galt vor allem den seit Jahrzehnten engagierten Straßenbahn-Enthusiasten sowie allen anderen, die am Projekt beteiligt waren.

Was aber am Ende aller Festreden, ob nun die des OB, des Landesbauministers Thomas Webel, des Landrates Götz Ulrich (alle CDU), der beiden „Ille“-Geschäftsführer oder auch des Vorsitzenden der Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena, Carsten Tranz, stand: der Wunsch und Wille zur Wiederherstellung der Ringbahn. „Wir sind bereit, unseren Teil beizutragen, dass das in einigen Jahren gelingen kann“, sagte etwa Webel. Aber auch kurzfristige Hilfe hatte er im Gepäck: einen Fördermittelbescheid über rund 250 000 Euro, mit dessen Hilfe die „Wilde Zicke“ im kommenden Jahr eine 80 Meter lange Erweiterung bis direkt vor den Hauptbahnhof (wir berichteten) realisieren will.