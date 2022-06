Naumburger muss wegen Drogengeschäften im großen Stil ins Gefängnis

Weissenfels/Naumburg - Ein 24-jähriger Naumburger ist in dieser Woche vor dem Landgericht in Halle zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwischen April und November mehrere Drogengeschäfte mit einem ehemaligen Weißenfelser Lebensmittelhändler über rund 30 Kilogramm Marihuana abgewickelt hat. In einer nur von dem Naumburger genutzten Garage hatten die Ermittler im vergangenen Jahr zudem 55 Gramm Kokain sichergestellt.

