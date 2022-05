Nächste Hiobsbotschaft für Hohenmölsen: Bauprojekte massiv verteuert

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen verhärten sich die Fronten zwischen Stadtverwaltung und Stadtrat. Der Grund: Mehrere Bauprojekte der Stadt haben sich zuletzt massiv verteuert und liegen insgesamt knapp eine Million Euro über den Planungsansätzen. Das betrifft nicht nur das neue Feuerwehrgerätehaus in Granschütz, das um mindestens 700.000 Euro teurer werden soll oder das Volkshaus in Taucha, das gerade saniert wird und bei dem während der Arbeiten weitere nicht einkalkulierte Schäden entdeckt wurden. Die Stadt plant hier mit Zusatzkosten von etwa 92.000 Euro.