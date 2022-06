Nach Streit im Gemeinderat Schnaudertal: Die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises will eingreifen

Bröckau/MZ - Der Streit über den Tagesordnungspunkt „Haushalt“ in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Schnaudertal (die MZ berichtete) hat ein Nachspiel. Die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises hat sich nun eingeschaltet und will alle Parteien an einen Tisch bringen, um die Sache zu klären.

