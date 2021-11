Nach steigenden Infektionszahlen im Burgenlandkreis: zusätzliche Impfpunkte ab Mittwoch

Weissenfels/MZ/kem - Insgesamt 2.651 Personen haben zwischen Freitag und Sonntag die zusätzlichen Impfangebote des Burgenlandkreises in Weißenfels, Naumburg, Laucha und Zeitz wahrgenommen. Nach ersten Schätzungen des Landkreises lag der Anteil jener, die sich eine dritte Auffrischungsimpfung abholten bei rund 80 Prozent. Gut ein Fünftel der Impfwilligen hatte sich erstmals schützen lassen. „Der Landkreis ist zufrieden mit der Resonanz“, erklärte Sprecherin Christina Vater am Montagnachmittag.

Der Landrat hat auch die Pläne für angekündigte zusätzliche stationäre Impfangebote konkretisiert. Schon ab diesen Mittwoch, 17. November, soll es bis auf Weiteres in Bad Bibra, Naumburg, Weißenfels und Zeitz feste Anlaufstellen der mobilen Impfteams geben. „An allen Standorten werden von Mittwoch bis Samstag von 11 Uhr bis 18 Uhr Impfungen angeboten“, informiert die Kreissprecherin.

Zahl der gegenwärtig Corona-Infizierten im Burgenlandkreis ist auf 1.496 Personen angestiegen

In Weißenfels befindet sich der Impfpunkt im Wintergarten des Kulturhauses in der Merseburger Straße 14, in Naumburg im ehemaligen Schlachthof in der Roßbacher Straße 14 und in Zeitz in der Katastrophenschutzhalle hinter dem Jobcenter in der Friedensstraße 80. Wer sich dort impfen lassen möchte, der sollte seinen Impfausweis oder ein Ersatzdokument sowie seine Versichertenkarte mitbringen.

Die Zahl der gegenwärtig Corona-Infizierten im Burgenlandkreis ist derweil auf nun schon 1.496 Personen angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Montag bei einem Wert von 525,37. Ungeimpfte sind offenbar einem besonders hohen Infektionsrisiko ausgesetzt: In ihrer Gruppe lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag im vierstelligen Bereich bei 1.209,53. Zuletzt mussten 59 Covid-19-Patienten aus dem Landkreis stationär behandelt werden - vier lagen auf der Intensivstation.